قتلى بإطلاق نار في فلوريدا

2021/09/05 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند وإلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه أفخاخ.

وقال شريف دائرة بولك، غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو على استعداد لخوض قتال بأسلحة.

وإثر شلك فر الرجل إلى داخل المنزل، الذي نصب فيه أفخاخا، وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة المهاجم ليخرج لاحقا من المنزل ويستسلم لقوات الأمن.

وعثر عناصر الشرطة ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.

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