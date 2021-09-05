حسن ناظم ينفي وجود ’عراقيل’ أمام لجنة مكافحة الفساد

2021/09/05 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأحد، وجود أية عراقيل للتحقيق بقضايا الفساد.

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وقال ناظم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (5 أيلول 2021) إنه "لا توجد أي مؤشرات عن وجود جهات سياسية وحزبية تعرقل أو تريد أن توقف تحقيقيا أو قضية فساد مطلقا، وخاصة في وزارة الثقافة".وأضاف، أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء نزيهة وشفافة وقامت بدور كبير بملاحقة الفاسدين".

وأشار إلى أن "الخطوات التي قامت بها اللجنة لم تكن موجودة في السابق بهذا الوضوح والتي لا تتردد امام الفاسدين أيا كانوا، في ظل اعتراف الجميع بوجود فساد في مؤسسات الدولة".

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