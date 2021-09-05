2021/09/05 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعاني الكثيرون أثناء الحميات من عدم فقدان الوزن، أو تأخر الحصول على النتائج المرجوة لعمليات الحمية القاسية، لكن دراسة جديدة كشفت عن إجراء جديد يضاعف من خسارة الوزن بشكل كبير.ويتبع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تكشف عن “تدوير” يضاعف خسارة الوزن بشكل كبير المركز الخبري الوطني.

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