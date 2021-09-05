2021/09/05 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق المؤتمر الوطني العام لـ "قوى المعارضة العراقية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wfTUN-w_nR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق المؤتمر الوطني العام لـ "قوى المعارضة العراقية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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