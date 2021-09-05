2021/09/05 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، الشركة العامة للنقل البري، اليوم الأحد، عن جاهزيتها للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).وذكر مدير عام الشركة مرتضى الشحماني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن جاهزيتها للمشاركة في الزيارة الاربعينية المركز الخبري الوطني.

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