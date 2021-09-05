- أمى - وأنا فى مجتمع ذكورى - محمد فُتوح

2021/09/05 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح " أمى " وأنا فى مجتمع ذكورى ---------------------------------------فى صباح أحد أيام الشتاء ، شعرت الأم بالمخاض ، لقد حانت اللحظة الحرجة والحاسمة.منذ اكتشافها للحَمْل ، وسؤال واحد يلح عليها يزورها فى اليقظة وفى المنام ، تحاول إبعاده وإزاحته عن عقلها ، مرات ومرات تحاول التهرب منه ولكنه يصر على ملاحقتها ومهاجمتها .



ماذا لو كان المولود بنتاً ؟ .



قالت لها ابنتها الكبرى ، وهى فى حالة ......





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