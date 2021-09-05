2021/09/05 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يحاول الكثيرون تعويض نقص الفيتامينات لديهم لاسيما “فيتامين د”، الذي يؤدي تراجع مستواه في الجسم إلى أعراض مؤلمة، إلا أنه من النادر أن يتحدث الناس عن فرط استخدامهم لـ “فيتامين الشمس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 آثار جانبية سرية لتناول الكثير من “فيتامين د” المركز الخبري الوطني.

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