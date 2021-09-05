الاتحاد الأفريقي يدين

2021/09/05 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الأفريقي، الأحد، بيانا حول "الانقلاب العسكري" في غينيا، مطالبا بالإفراج الفوري عن رئيس البلاد ألفا كوندي، الذي ظهر في مقطع فيديو محتجزا في مكان غير معلوم.

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