الرقابة الصحية تمنع اقامة مباراة البرازيل والارجنتين بعد دقائق من انطلاقها

2021/09/05 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوقفت مباراة البرازيل الجارية حاليًا أمام الأرجنتين على ملعب أرينا كورينثيانز، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.وأتى توقف المباراة في الدقيقة الثامنة، بسبب اقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب، رفضًا لتواجد 4 لاعبين من الأرجنتين يلعبون في الدوري الإنجليزي.ويأتي ذلك بسبب رفض إنجلترا سفر اللاعبين إلى البرازيل لتواجدها في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ليأتي الرد من وزارة الصحة البرازيلية بمبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة تواجد الأربع لاعبين في الحجر الصحي.ومباشرة عقب اقتحام أرض الملعب، وبعد حدوث مناقشات من جانب اللاعبين، غادر لاعبو الأرجنتين أرض الملعب نحو غرف خلع الملابس، لتتوقف المباراة.

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