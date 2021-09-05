2021/09/05 | 22:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sZwvbUUccMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقرر المالية النيابية..السنة المالية توشك على الانتهاء ومعظم بنود الموازنة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقرر المالية النيابية..السنة المالية توشك على الانتهاء ومعظم بنود الموازنة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).