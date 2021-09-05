2021/09/05 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QPcQ4bUegII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على متهمين كانوا يروجون أسئلة الصف السادس الإعدادي - تقرير علي الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على متهمين كانوا يروجون أسئلة الصف السادس الإعدادي - تقرير علي الأحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).