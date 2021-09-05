2021/09/05 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، القيام بعملية نوعية استباقية في كركوك لمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل، و تشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بالخروقات التي حدثت في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بالخروقات التي حدثت في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بالخروقات التي حدثت في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).