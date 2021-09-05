استطلاع: تراجع عدد الأميركيين المترددين بشأن أخذ لقاح كورونا

2021/09/05 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع مشترك أجرته شبكة ABC news وصحيفة واشنطن بوست الأميركيتين، تراجع أعداد المترددين بأخذ اللقاحات، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا.

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