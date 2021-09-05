الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني

2021/09/05 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، وبحث وضع آليات فاعلة؛ لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك.

وقدم القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (5 أيلول 2021)، في مستهل الاجتماع، "تعازيه إلى أبناء القوات المسلحة وذوي الضحايا الذين استشهدوا اليوم في محافظة كركوك".

وأكد الكاظمي "ضعف إمكانيات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات، مشدداً على أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية".

وشدد على "ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات"، موجها أيضاً "بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية".

واطلع الكاظمي على "تقرير القيادات الأمنية عن أسباب الحادث، وقدم توجيهاته لتحسين أداء قوات الأمن ومنع تكرار الخروقات الأمنية".

ووجّه "بالقيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات".

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