2021/09/05 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجنيد الإلزامي..



قانون لعسكرة المجتمع المركز الخبري الوطني.

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