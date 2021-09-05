2021/09/05 | 22:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجراءات لفتح منفذ حدودي عراقي سعودي (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 22:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات لفتح منفذ حدودي عراقي سعودي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات لفتح منفذ حدودي عراقي سعودي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).