2021/09/05 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يوضح سبب مشاركته في الانتخابات: عاهدت الله على كشف الفساد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوضح سبب مشاركته في الانتخابات: عاهدت الله على كشف الفساد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوضح سبب مشاركته في الانتخابات: عاهدت الله على كشف الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).