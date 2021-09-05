2021/09/05 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يسمح لثلاثين ألف إيراني فقط بأداء زيارة الأربعين بغداد-أربيل – الزمان لا تزال الادانات العربية والمحلية تتوالى ضد هجومين لداعش احدهما قتل فيه ١٣ عنصرا من الشرطة الاتحادية في قرية سطيح بالرشاد قرب كركوك والثاني في حدود نينوى وقتل فيه ثلاثة عناصر .
أعلنت السلطات العراقية الأحد انها ستسمح لـ 40 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعترافات خلية لداعش بمخطط تفجيرات داخل أربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت السلطات العراقية الأحد انها ستسمح لـ 40 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعترافات خلية لداعش بمخطط تفجيرات داخل أربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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