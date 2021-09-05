اعترافات‭ ‬خلية‭ ‬لداعش‭ ‬بمخطط‭‬ تفجيرات‭ ‬داخل‭ ‬أربيل‭  ‬

2021/09/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يسمح‭ ‬لثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬إيراني‭ ‬فقط‭ ‬بأداء‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعين‭ ‬ بغداد‭-‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ لا‭ ‬تزال‭ ‬الادانات‭ ‬العربية‭ ‬والمحلية‭ ‬تتوالى‭ ‬ضد‭ ‬هجومين‭ ‬لداعش‭ ‬احدهما‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬‮١٣‬‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬سطيح‭ ‬بالرشاد‭ ‬قرب‭ ‬كركوك‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬نينوى‭ ‬وقتل‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ .‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬انها‭ ‬ستسمح‭ ‬لـ‭ ‬40‭ […]

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