المواصلات ليست ترفاً أو شأنَ الأفراد

2021/09/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الحديث‭ ‬عن‭ ‬العقد‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شبع‭ ‬من‭ ‬أكاذيب‭ ‬حكّامه‭ ‬ومحتليه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬انهم‭ ‬سيقيمون‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الشعب‭ ‬المظلوم‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬متعب‭ ‬الى‭ ‬حال‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬فكانت‭ ‬النقلة‭ ‬الى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأحوال‭.‬ وهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تدعونا‭ ‬الى‭ ‬تسليط‭ […]

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