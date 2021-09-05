الإمارات:تغييرات نوعية في نظام الإقامة بإطلاق التأشيرة الخضراء

2021/09/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬إقامة‭ ‬جديد‭ ‬يسمح‭ ‬للأجانب‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بدون‭ ‬كفالة‭ ‬شركة‭ ‬موظفة،‭ ‬ما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬المتطلبات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لجذب‭ ‬الكفاءات‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وعادة‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تأشيرات‭ ‬محددة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعملهم،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬طويلة‭.‬ […]

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