2021/09/05 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخرج الرائد فيصل الياسري | أطراف الحديث) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D_wg586FLh4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخرج الرائد فيصل الياسري | أطراف الحديث) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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