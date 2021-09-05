السيد الصدر: عدم وجودنا في البرلمان والحكومة بمثابة طلقة الرحمة في صدر الإصلاح

2021/09/05 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أسباب مشاركة تياره في الانتخابات المقبلة.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "وجودنا في مجلس النواب او الحكومة سيكون مقدمة للإصلاح".وأضاف: أن "عدم وجودنا في البرلمان والحكومة بمثابة طلقة الرحمة في صدر الإصلاح".ادناه نص التغريدة:

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