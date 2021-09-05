2021/09/05 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



منتخبنا الوطني ينهي الوحدة التدريبية الثانية في الدوحة تحضيراً لمواجهة إيران » وكالة الأنباء العراقية

رياضة / تقارير مصورة

اليوم, 23:13

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي الوحدة التدريبية الثانية في الدوحة تحضيراً لمواجهة إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. منتخبنا الوطني ينهي الوحدة التدريبية الثانية في الدوحة تحضيراً لمواجهة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).