توقف مفاجئ لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال قطر

2021/09/05 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت المباراة المرتقبة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني لكرة القدم، على ملعب "نيو كيميكا أرينا" في ساو باولو، الأحد، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا

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