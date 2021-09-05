2021/09/05 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Wv-SWGXUuDc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | جريمة كركوك .. الخلايا النائمة هل ستوقظ الخطط القائمة؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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