2021/09/05 | 23:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدعاية الانتخابية بين سماسرة الأصوات ووعود المرشحين بتوفير الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VXQAZ5gVMRw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدعاية الانتخابية بين سماسرة الأصوات ووعود المرشحين بتوفير الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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