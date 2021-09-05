مقتل قيادي في الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل

2021/09/05 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل قيادي في الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي في جرف النصر قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب منطقة العويسات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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