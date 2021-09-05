2021/09/05 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضيافة الصحفيين الهنغار – عكاب سالم الطاهر صيف عام 1977 نظمت نقابة الصحفيين العراقيين ، سفرة إلى بحيرة (بَلاتون) في هنغاريا (المجر) ، وبالتعاون مع اتحاد الصحفيين في المجر .كانت التكاليف قليلة جداً .دفعنا للنقابة في بغداد مبلغ 104 مائة وأربعة دنانير عراقية ، كلفة الاقامة للشخص الواحد ، لمدة اسبوعين في […]

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