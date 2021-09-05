2021/09/05 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستيلووتر يفتتح مهرجان دوفيل السينمائي { دوفيل (أ ف ب) – افتتح فيلم ستيلووتر الدورةَ السابعة والأربعين من مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية التي تتولّى شارلوت غانسبورغ رئاسة لجنة التحكيم فيها، بعدما كان عُرض في كان.وأعربت غانسبورغ التي ارتدت للمناسبة فستانا أسود، ببسمة عريضة على وجهها، عن فخرها بتولّي هذه المهام على السجّادة الحمراء المؤدّية […]

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