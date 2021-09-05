2021/09/05 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة آبا تطلق أول ألبوم غنائي لها منذ أربعين عاماً { ستوكهولم – وكالات – فاجأت الفرقة السويدية الشهيرة ABBA جمهورها وأسعدته، بالإعلان عن أول ألبوم تصدره مجتمعة بعد أربعين عاماً من الانفصال.وسيصدر الألبوم بعنوان (ABBA فويدج) في تشرين الثاني المقبل.ويعقب صدور الألبوم انطلاق مجموعة من الحفلات الموسيقية الجديدة من نوعها والتي من المقرر […]

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