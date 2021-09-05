النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان - المساقات والسياقات - زاهر بولس

2021/09/05 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس مقدّمة: إن هذه الدراسة محاولة لسبر غور دوافع الكتابة عن النكبة بعد مرور أكثر من سبعين عامًا، ومقوّماتها، دون الوقوع في آفة التكرار، وأدوات جذب المتلقّي ليستعيد تجربة القراءة المتجدّدة حول موضوع ظنّ به البعض التقادم، ومدى أهميّة اللوحات السرديّة، من خلال المرور بسرديّات الكاتبة الفلسطينيّة، ابنة مدينة الناصرة، ناهد الزعبي، التي نشرت مؤخّرًا كتابها: "ذكريات في تقاطع الألوان".



أ- المساقات ......





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