2021/09/05 | 23:40 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y72Kr1Z12XE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول الكاظمي لمجلس عزاء المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قده) في مسجد السهلة المعظم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول الكاظمي لمجلس عزاء المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قده) في مسجد السهلة المعظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).