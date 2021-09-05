المرور تكشف 'الخطأ' الذي تسبب بغرامة 'السايبا'

2021/09/05 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير المرور العامة، اللواء طارق الربيعي، الاحد، الخطأ الذي حصل وأدى إلى فرض غرامة مالية بحق سائق مركبة "السايبا" والبالغة أكثر من 200 مليون دينار عراقي.

وقال الربيعي، في بيان تابعه NRT اليوم، (5 ايلول 2021)، ان "الخطأ الذي حصل على صاحب مركبة الساييا كان فنيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما ادى الى تعثر مبلغ الغرامة وتم معالجتها".

وأوضح، ان "هناك تعديل للقانون بخصوص مضاعفة الغرامة".

وكانت مديرية المرور العامة أوضحت أمس السبت، بشأن الغرامة المالية المفروضة بحق سائق سايبا والبالغة أكثر من 200 مليون دينار عراقي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، إنه "كانت هناك مناشدة من قبل احد سائقي المركبات حول وجود غرامات متراكمة على مركبته تقدر بمائتي وخمسة عشر مليون دينار عراقي، وبعد المتابعة وامر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) الى وحدة الغرامات بالتحري والتدقيق حول هذا الموضوع، تبين ان موقف سائق المركبة سليم ولا توجد عليه سوى غرامة مالية مقدارها خمسون الف دينار وقد تم دفعها"، موضحة أنه "كان هنال خلل فني في النظام اثناء ترحيل مبلغ الغرامة".

وأضاف البيان، أن "الالية المتبعة في مديرية المرور العامة يتم من خلالها تدقيق الغرامات عبر شريط المخالفات قبل دفع الغرامات في مجمعات التسجيل او القواطع، وعليه ان الخلل في مجموع مبلغ الغرامة يتم تدقيقه قبل دفع الغرامة من قبل المواطن".

ونفت المرور تصريحاتها حول ماتناقله البعض ان "مجموع الغرامة نتيجة المضاعفات وانما قد وجهنا الدعوة لصاحب المركبة بالتوجه الى قسم العلاقات من اجل الوقوف على حيثيات الموضوع".

وفي الجمعة الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصولات مرورية لصاحب سيارة نوع سايبا تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دينار، مما اثار ضجة كبيرة في وسائل التواصل.

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