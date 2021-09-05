العراق: مصرع قيادي كبير في الحشد الشعبي وجرح 2 اخرين نتيجة انفجار (صورة)

2021/09/05 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الحشد الشعبي، الاحد، بمقتل قائد القوة العسكرية لقيادة ‏عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر.‏

وقال المصدر لـNRT‏ عربية اليوم (5 ايلول 2021) ان "انفجار عبوة ‏ناسفة في منطقة العويسات بجرف الصخر تسبب بمقتل قائد القوة ‏العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي ‏(حسن كريم ‏حسن) ‏وجرح اثنين اخرين كانو برفقته‎.‎‏"‏

واعلنت قيادة الحشد الشعبي، الاحد، عن مقتل قائد القوة العسكرية لقيادة ‏عمليات الجزيرة التابعة للحشد في جرف ‏النصر (حسن كريم حسن).‏

وقالت الهيئة في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية نسخة منه ان "هيئة الحشـــد ‏الشعبي تزف الشهيد البطل قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة ‏التابعة للحشد في جرف النصر الشهيد (حسن كريم حسن) ، "الحاج ‏آصف" الذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات التابعة ‏لقضاء جرف النصر."‏

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