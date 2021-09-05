العراق: مصرع قيادي كبير في الحشد الشعبي وجرح 2 اخرين نتيجة انفجار (صورة)

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (5 ايلول 2021) ان "انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات بجرف الصخر تسبب بمقتل قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي (حسن كريم حسن) وجرح اثنين اخرين كانو برفقته."
واعلنت قيادة الحشد الشعبي، الاحد، عن مقتل قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد في جرف النصر (حسن كريم حسن).
وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه ان "هيئة الحشـــد الشعبي تزف الشهيد البطل قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد في جرف النصر الشهيد (حسن كريم حسن) ، "الحاج آصف" الذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات التابعة لقضاء جرف النصر."
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