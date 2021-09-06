الصدر يكشف أسباب الدخول في الانتخابات والاشتراك بالحكومة

2021/09/06 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن أسباب الدخول بالانتخابات والاشتراك بالحكومة.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، إن “عدم وجودنا في البرلمان والحكومة بمثابة طلقة الرحمة في صدر الإصلاح”.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في نهاية شهر آب الماضي، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأدناه نص تغريدة الصدر:

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