وزير النفط العراقي: لدينا أزمة كبيرة في استثمار الغاز والطاقة الشمسية

2021/09/06 | 00:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - مباشر: أكد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط العراقي، أن دولة العراق لديها أزمة كبيرة في استثمار الغاز والطاقة الشمسية.وأوضح إحسان عبد الجبار- خلال مؤتمر صحفي مع شركة توتال الفرنسية- أن الوزارة وقعت مجموعة مشاريع مع شركة توتال الفرنسية …

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