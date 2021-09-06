استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بتفجير شمالي بابل

2021/09/06 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بمزيد من الفخر والاعتزاز والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيد البطل القائد حسن كريم حسن معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء اليوم الأحد، اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمال ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل واصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 بالحشد خلال اداء الواجب في تأمين الناحية".وأضاف البيان، انه "وبهذه المناسبة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بخالص العزاء وصادق المواساة الى ذوي الشهيد البطل وسائر متعلقيه، سائلين الباري سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه السلوان والصبر الجميل."وأشار الى ان "هذه العملية الغادرة الجبانة لفلول “داعش” الإرهابي تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لاقتلاع جذور الارهاب في ناحية جرف النصر، لكن ما يؤسف له وجود بعض الأصوات النشاز التي تتعالى بين فترة وأخرى لغايات لا تريد الخير لهذه الناحية وتحاول عرقلة جهود بسط الامن والاستقرار في هذه المنطقة التي عانى أهلها من ويلات الإرهاب".وتابع البيان: ان "هيئة الحشد الشعبي اذ تزف بطلا مقداما بذل الكثير من اجل امن واستقرار هذه المنطقة واختتمها بالشهادة والعاقبة الحسنة، تؤكد على انها ستواصل ضرب اوكار الإرهاب أينما وجدت وتقديم القرابين من اجل سلامة الوطن وأمنه واستقراره".

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