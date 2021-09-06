2021/09/06 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MyfdjNQF5WI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).