2021/09/06 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MyfdjNQF5WI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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