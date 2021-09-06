2021/09/06 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسقط منتخب إيطاليا في فخ التعادل مع مضيفه سويسرا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.وبهذا التعادل، واصل الأزوري تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما رفعت سويسرا رصيدها للنقطة رقم 7 من 3 مباريات.وفي مباراة اخرى، حقق المنتخب الإسباني انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0) على جورجيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسجل الأهداف رباعية المنتخب الإسباني في شباك جورجيا، جايا في الدقيقة (14)، كارلوس سولير (25)، فيران توريس (41)، وبابلو سارابيا (63).وبهذا الانتصار رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا تفرض التعادل على إيطاليا وإسبانيا تكتسح جورجيا برباعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا تفرض التعادل على إيطاليا وإسبانيا تكتسح جورجيا برباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).