"غير مقبول".. واشنطن تندد بهجوم الحوثيين على السعودية

2021/09/06 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الولايات المتحدة بالهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على المنطقة الشرقية بالسعودية، السبت، ما أدى إلى إصابة طفلين وإلحاق أضرار بعدة منازل

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