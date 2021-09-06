نشر تعليمات المشاركة في مسابقة كأس العراق

2021/09/06 | 00:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، الأحد، آلية وتعليمات المشاركة في بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس، في بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2021): إن "لوائح البطولة تنص على أن تكون المشاركة إختيارية لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، وإجبارية لفرق دوري الدرجة الأولى والممتاز".

وأضافَ، "تم غلق باب المشاركة في البطولة يوم 22 من آب الماضي، وأجريت القرعة لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، وتقرر إقامة مباريات المرحلة الأولى لهذه الفرق يوم الجمعة الموافق ١٠/٩/٢٠٢١ بطريقة خروج المغلوب".

وبين، "تنتهي المرحلة الأولى باعتماد مشاركة 24 نادياً من فرق دوري الدرجة الثانية والثالثة لتلتحق بفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح العدد 48 نادياً".

وأشار عبيس إلى أن "القرعة سيتم إجراؤها في موعدٍ يحدد لاحقاً من قبل لجنة المسابقات يتلاءم مع فرق دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة وتصفيات المناطق، ولا يتقاطع معها بنظام خروج المغلوب"، مؤكداََ أن "المرحلة الثانية ستنتهي باعتماد 12 نادياً من دوري الدرجة الثانية والثالثة والأولى لتلتحق بفرق الدوري الممتاز ليصبح العدد 32 نادياً".

وأوضح أنه "سيتم تطبيق نظام الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب الفريق الفائز وفق المادة السادسة من نظام المسابقات، إذ ستجري مباريات الكأس من دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية إذا ما تزامنت مع أي مشاركة دولية أو ودية أو حتى أيام الفيفا دي".

وأكد "فرض غرامة مالية على الأندية المنسحبة بعد إجراء القرعة أو أثناء سير المسابقة، حيث يعدُ الفريق خاسرا (3_0) مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، فيما ستكون الغرامة المالية خمسة ملايين وخسارة (3_0) في الدور الثاني وتُضاعف الغرامة في الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري الممتاز".

وأشار إلى "تطبق نظام المسابقات الخاص بالعقوبات على اللاعبين والمدربين والملاك التدريبي، والإنذارات وحالات الطرد في بطولة كأس العراق، ولا تحتسب على مباريات الدوري إلا إذا كان العمل مشيناً والعكس صحيح، حيث سيتخذ بشأنه قرارٌ خاص من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط".

وقال إن "الملاعب التي ستجرى عليها المباريات في المرحلة الثالثة ستُحدد بالقرعة، وعلى الفرق المستضيفة تهيئة الشروط المنصوص عليها في لائحة المسابقات للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللجنة المسابقات إصدار أي قرارات أو تعديلات في نظام المسابقة وتعديل توقيتات انطلاقها، وستكون أجور الحكام في الجولة الثانية على الفرق المستضيفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر تعليمات المشاركة في مسابقة كأس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر تعليمات المشاركة في مسابقة كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).