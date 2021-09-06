2021/09/06 | 00:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/06 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد معاون قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).