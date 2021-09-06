مسيحيو الشرق والتنوير: حالة فلسطين (1) - نهاد ابو غوش

2021/09/06 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش يذكرنا الواقع الحزين للوجود المسيحي في الشرق (ليس الشرق العربي فقط بل أيضا في تركيا وإيران وأرمينيا) بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، بالدور الحاسم والمهم والبارز، التنويري والطليعي الذي لعبه مسيحيو هذه البلاد في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو دور ساهم في تسريع انعتاق بلادنا من قيود الجهل والتخلف والتبعية، وثقافة الظلام التي سادت لأكثر من اربعة قرون طيلة مرحلة السيطرة العثمان ......





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