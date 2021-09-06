التطبيعية تصدر توضيحًا بشأن آلية المشاركة في مسابقة كأس العراق

2021/09/06 | 01:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، آلية وتعليمات المشاركة في بطولة كأس العراق للموسم 2021-2022.

تنتهي المرحلة الأولى باعتماد مشاركة 24 ناديًا من فرق دوري الدرجة الثانية والثالثة لتلتحق بفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح العدد 48 ناديًا

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "لوائح البطولة تنص على أن تكون المشاركة اختيارية لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، وإجبارية لفرق دوري الدرجة الأولى والممتاز".

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وأضافَ، "تم غلق باب المشاركة في البطولة يوم 22 من آب/أغسطس الماضي، وأجريت القرعة لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، وتقرر إقامة مباريات المرحلة الأولى لهذه الفرق يوم الجمعة الموافق 10 أيلول/سبتمبر 2021 بطريقة خروج المغلوب".

وبيّن، "تنتهي المرحلة الأولى باعتماد مشاركة 24 ناديًا من فرق دوري الدرجة الثانية والثالثة لتلتحق بفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح العدد 48 ناديًا".

وأشار عبيس إلى أن "القرعة سيتم إجراؤها في موعدٍ يحدد لاحقًا من قبل لجنة المسابقات يتلاءم مع فرق دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة وتصفيات المناطق، ولا يتقاطع معها بنظام خروج المغلوب"، مؤكدًا أن "المرحلة الثانية ستنتهي باعتماد 12 ناديًا من دوري الدرجة الثانية والثالثة والأولى لتلتحق بفرق الدوري الممتاز ليصبح العدد 32 ناديًا".

وأوضح أنه "سيتم تطبيق نظام الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب الفريق الفائز وفق المادة السادسة من نظام المسابقات، إذ ستجري مباريات الكأس من دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية إذا ما تزامنت مع أي مشاركة دولية أو ودية أو حتى أيام الفيفا دي".

وأكد "فرض غرامة مالية على الأندية المنسحبة بعد إجراء القرعة أو أثناء سير المسابقة، حيث يعدُ الفريق خاسرًا (3_0) مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، فيما ستكون الغرامة المالية خمسة ملايين وخسارة (3_0) في الدور الثاني وتُضاعف الغرامة في الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري الممتاز".

وأشار إلى "تطبق نظام المسابقات الخاص بالعقوبات على اللاعبين والمدربين والملاك التدريبي، والإنذارات وحالات الطرد في بطولة كأس العراق، ولا تحتسب على مباريات الدوري إلا إذا كان العمل مشينًا والعكس صحيح، حيث سيتخذ بشأنه قرارٌ خاص من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط".

سيتم تطبيق نظام الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب الفريق الفائز وفق المادة السادسة من نظام المسابقات

وقال إن "الملاعب التي ستجرى عليها المباريات في المرحلة الثالثة ستُحدد بالقرعة، وعلى الفرق المستضيفة تهيئة الشروط المنصوص عليها في لائحة المسابقات للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللجنة المسابقات إصدار أي قرارات أو تعديلات في نظام المسابقة وتعديل توقيتات انطلاقها، وستكون أجور الحكام في الجولة الثانية على الفرق المستضيفة".

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