رئيسا الجمهورية والوزراء وشخصيات دينية وسياسية يشاركون بمجلس عزاء السيد الحكيم

2021/09/06 | 01:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف: حسين الكعبي

حضر رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، وقائد الحرس الثوري الإيراني قائاني، وعدد من مراجع الدين والشخصيات السياسية، مجلس عزاء المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)، الذي اقيم في مسجد السهلة المعظم في النجف الاشرف.

وشارك الآلاف من اساتذة وطلبة الحوزة العلمية الشريفة والشخصيات الدينية والسياسية والمواطنين، في مراسيم تشييع الجثمان الطاهر للسيد الحكيم.

وانطلق موكب التشييع من منزل سماحته الكائن في مدينة النجف القديمة، باتجاه المرقد المقدس للإمام علي بن أبي طالب (ع)، وبعد اكمال مراسيم التشييع والزيارة لضريح الإمام علي (ع)، جرى دفن جثمان السيد الحكيم، في الحرم العلوي المقدس في الغرفة رقم 28، وهي من الغرف المحيطة بالصحن الحيدري الشريف.



من جانبها، أعلنت قيادة شرطة النجف نجاح خطتها الأمنية لحماية المعزين المشاركين في تشييع جثمان السيد الحكيم .

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