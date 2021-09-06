2021/09/06 | 02:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب المنتخب الوطني علي عدنان، عدم جاهزيته لخوض مباراة إيران يوم الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتعرض علي عدنان للإصابة في مباراة كوريا الجنوبية، وغادرَ الملعب في الشوط الثاني من المباراة..

وذكر بيان للهيئة التطبيعية، أنّ "علي عدنان لفحوصات طبية في الدوحة من قبل طبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي بفحص الرنين، والذي أثبت بأنّ اللاعب غير جاهر ويحتاج إلى فترة من العلاج والتأهيل وبذلك لن يشارك في المباراة المقبلة ضد إيران".

وأنهى المنتخب الوطني، مساء الأحد، الوحدة التدريبية الثانية على ملاعب الجامعة في الدوحة تحضيرًا لمواجهة إيران المرتقبة ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

حبيب جعفر يعلّق على نتائج الدور الأول من تصفيات كأس العالم

أسود الرافدين يستعدون لمواجهة إيران بوحدة تدريبية أولى في الدوحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يغيب عن مباراة إيران ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي عدنان يغيب عن مباراة إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).