طالبان تتعهد بضمان أمن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية

2021/09/06 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّدت حركة طالبان الأحد ضمان سلامة جميع العاملين في مجال الإغاثة ووصول المساعدات إلى أفغانستان، وذلك خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة الأممية.

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