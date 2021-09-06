2021/09/06 | 02:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة النفط، معلومات جديدة حول الاتفاقية الضخمة التي وقعتها الحكومة مع شركة "توتال" الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح، إنّ "بعض المشاريع ضمن الاتفاقية قد تمتد المرحلة الأولى فيها بين 4 - 8 سنوات حسب مرحلة تطوير الحقل أو المشروع".

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وأكّد المتحدث، أنّ "الشركة الفرنسية لم تطلب ضمانات سيادية من العراق مقابل الاستثمار الضخم، وهي حالة نادرة، وهذا يعني أنّ العراق بلد واعد ومهيأ للاستثمار"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يخطو خطوة مهمة بهذا الاتجاه ونحن نفتخر بهذه الظروف أنّ تأتي شركة بهذا الحجم ومصرّة على مساعدة العراق".

وبيّن عاصم جهاد، أنّ "هذه المشاريع ستخفف من العبء على الموازنة"، لافتًا إلى أنّ "وزارة النفط والحكومة تتجه إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة والالتزام بالقوانين الدولية للمحافظة على البيئة، وهذه المشاريع سوف تساعد على نظافة البيئة العراقية".

وأوضح جهاد، أنّ "حجم الغاز العراقي المصاحب يقدر بـ 5 مليون متر مكعب"، موضحًا أنّ الوزارة تعمل "على استثمار هذه الكمية".

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