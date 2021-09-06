اتفاق أولي بين العراق وتركيا حول بروتوكول نهر دجلة

2021/09/06 | 03:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد، الاتفاق مع الجانب التركي بشأن بروتوكول نهر دجلة، تمهيدًا لطرح نسخة نهائية.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، أنّ "المباحثات الفنية استمرت لليوم الثاني على التوالي برئاسة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المياه مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل أراغلو، وقد تم حسم الاستفسارات كافة من الجانب التركي حول بروتوكول نهر دجلة وسيتم إرسال النسخة المعدلة النهائية خلال الفترة القليلة القادمة لغرض عرضها بشكلها النهائي وتوقيعها".

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وأضاف البيان، أنّ المباحثات شهدت أيضًا "الاتفاق على المباشرة القريبة بإنشاء المركز البحثي المشترك الذي وصل إلى مراحله الأخيرة حيث سيتم تأسيسه في بغداد ليكون انطلاقة لعهد جديد في العلاقات الثنائية العراقية التركية على صعيد المياه".

وأوضح البيان، أنّ "المركز سيشكل ركيزة أساسية للخبراء العراقيين والأتراك لتبادل المعلومات وتقديم الدراسات المشتركة التي من شأنها تعزيز وتطوير الإدارة المائية لنهري دجلة والفرات".

كما أشار البيان، إلى "مناقشة مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين والتي بلغت طور المصادقة من قبل رئيس الجمهورية التركي بعد أن تمت مصادقتها من قبل البرلمان التركي للبدء بتنفيذ بنودها، والاتفاق على إرسال فرق تخصصية من العراق في مجال المياه السطحية والجوفية لمناقشة الملف المائي وزيارة السدود التركية وأهم المشاريع المائية الخاصة بالمياه الجوفية ومشاريع إعادة استخدام المياه العادمة وفق التقنيات الحديثة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم".

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