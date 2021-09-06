نجل القذافي يصل إلى تركيا بعد الإفراج عنه في ليبيا

2021/09/06 | 03:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوصلت طائرة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن الطائرة وصلت منذ قليل إلى إسطنبول التركية.في وقت سابق، قالت مصادر من تيار القذافي إن "الساعدي غادر ليبيا عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول".وأضاف أن "عملية الإفراج جاءت بناء على جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مع قبيلة القذافي بشأن الاتفاق للإفراج على الساعدي وتوجهه إلى تركيا، وذلك تنفيذا لحكم براءة من التهم المنسوبة إليه.وقالت الحكومة الليبية في بيان إنها أفرجت عن الساعدي القذافي وسلمته إلى عائلته.المصدر: سبوتنيك

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